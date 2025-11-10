На Орловщине за год ввели в строй 10 новостроек

Новые дома появились в Орле и Орловском муниципальном округе.

За 10 месяцев текущего года в Орловской области введено в эксплуатацию и поставлено на кадастровый учет 10 новостроек общей площадью 122,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росреестра, уточнив, что девять многоквартирных домов построено в городе Орле и один – в Орловском муниципальном округе. По заявлению застройщика в этом году зарегистрированы права дольщиков в отношении 420 объектов недвижимости.

«Стоит отметить, что без оформленного права собственности на квартиру в новостройке нельзя получить, к примеру, имущественный налоговый вычет или зарегистрироваться в таком жилье, а также проводить какие-либо сделки, в том числе завещать по наследству», – пояснили также в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. В свою очередь Орелстат сообщил, что из общего числа зданий, введенных в эксплуатацию в январе-сентябре 2025 года, 95,9 процента составляют здания жилого назначения.

«В январе-сентябре 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками построено 2900 квартир, – информирует Орелстат. – Введено в эксплуатацию 273,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 118,1 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 155,5 тысячи квадратных метров. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 1784 квартиры в 19 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 106,1 тысячи квадратных метров».

За счет собственных и привлеченных средств жители Орловской области в этом году возвели 1116 жилых домов общей площадью 167,5 тысячи квадратных метров. Таким образом, доля индивидуального жилищного строительства составляет 61,2 процента от всей площади жилья, введенного в регионе в январе-сентябре 2025 года. Из них 276 жилых дома площадью 22 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

ИА “Орелград”