В Орловской области юноша разбился на мопеде

10.11.2025 | 13:15 Новости, Происшествия

Его пришлось госпитализировать.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Авария произошла 8 ноября вечером. Местом действия стал Залегощенский район. Пострадал несовершеннолетний 2008-го года рождения.

Юноша передвигался на мопеде MotoLand по трассе «Северный подъезд к городу Орёл – Лунёво – Моховое». Известно, что он не имел водительских прав. Также на орловце не было шлема.

На 29-м километре дороги он отвлёкся от управления, съехал в кювет и врезался в дерево. Итогом стали телесные повреждения.

Пострадавшего госпитализировали в областной центр – в НКМЦ имени Круглой.

Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»


