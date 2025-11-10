В Орловской области юноша разбился на мопеде

Его пришлось госпитализировать.
Авария произошла 8 ноября вечером. Местом действия стал Залегощенский район. Пострадал несовершеннолетний 2008-го года рождения.
Юноша передвигался на мопеде MotoLand по трассе «Северный подъезд к городу Орёл – Лунёво – Моховое». Известно, что он не имел водительских прав. Также на орловце не было шлема.
На 29-м километре дороги он отвлёкся от управления, съехал в кювет и врезался в дерево. Итогом стали телесные повреждения.
Пострадавшего госпитализировали в областной центр – в НКМЦ имени Круглой.
Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.
ИА «Орелград»