Орловец стал призёром Первенства мира по шашкам

Турнир проводился в Турции — среди юношей в возрасте до 17 лет.

Спортсмены состязались в игре в русские шашки.

Впечатляющего результата достиг Владислав Ивкин. Он стал бронзовым призёром соревнований.

Как рассказали в «Шахматно-шашечной школе» Орла, Владислав закончил недельную дистанцию классической программы с результатом «третье-четвёртое место». Для определения обладателя бронзовой медали понадобился дополнительный матч. В его рамках Ивкин одержал победу (кстати, его соперником был тоже гражданин России).

Известно, что в этом году на международных стартах в составе сборной нашей страны «Шахматно-шашечную школу» Орла также представляли Илья Пашанин и Егор Соловьёв.

ИА «Орелград»