Орловец стал призёром Первенства мира по шашкам

10.11.2025 | 13:05 Новости, Спорт

Турнир проводился в Турции — среди юношей в возрасте до 17 лет.

Фото: vk.com/public217391253

Спортсмены состязались в игре в русские шашки.

Впечатляющего результата достиг Владислав Ивкин. Он стал бронзовым призёром соревнований.

Как рассказали в «Шахматно-шашечной школе» Орла, Владислав закончил недельную дистанцию классической программы с результатом «третье-четвёртое место». Для определения обладателя бронзовой медали понадобился дополнительный матч. В его рамках Ивкин одержал победу (кстати, его соперником был тоже гражданин России).

Известно, что в этом году на международных стартах в составе сборной нашей страны «Шахматно-шашечную школу» Орла также представляли Илья Пашанин и Егор Соловьёв.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU