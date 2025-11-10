Орловцев приглашают в «Школу молодого арбитра»

10.11.2025 | 11:17 Новости, Образование, Спорт

Обучение проводится бесплатно.

Фото: vestiorel.ru

Проект реализуется при поддержке Академии Российского Футбольного Союза. В рамках учебного курса предусмотрена судейская практика на матчах, которые будут проходить в Орловской области.

Лекции проводятся по четвергам в 18:00. Местом встречи станет спортивный комплекс «Победа» (3 этаж, кабинет 137).

Обучением будут руководить Виктор Махрин, региональный инструктор Академии РФС по судейскому образованию, ассистент 2 лиги, и Евгений Тимофеев, арбитр 2 лиги.

Подробную информацию можно узнать у самих организаторов по телефонам 8 (915) 509-20-18 (Махрин) или 8 (920) 084-90-00 (Тимофеев).

Возрастные ограничения: 16+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU