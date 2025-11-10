Орловцев приглашают в «Школу молодого арбитра»

Обучение проводится бесплатно.

Проект реализуется при поддержке Академии Российского Футбольного Союза. В рамках учебного курса предусмотрена судейская практика на матчах, которые будут проходить в Орловской области.

Лекции проводятся по четвергам в 18:00. Местом встречи станет спортивный комплекс «Победа» (3 этаж, кабинет 137).

Обучением будут руководить Виктор Махрин, региональный инструктор Академии РФС по судейскому образованию, ассистент 2 лиги, и Евгений Тимофеев, арбитр 2 лиги.

Подробную информацию можно узнать у самих организаторов по телефонам 8 (915) 509-20-18 (Махрин) или 8 (920) 084-90-00 (Тимофеев).

Возрастные ограничения: 16+

ИА «Орелград»