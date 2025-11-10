В Орловской области падают поступления налога на прибыль организаций

Но уверенно растут отчисления по НДФЛ и УСН.

Оперативной информацией на совещании 10 ноября поделилась член правительства Орловской области Елена Сапожникова.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в казну региона поступило 31,433 млрд рублей (прирост к уровню аналогичного периода 2024 года + 4,9%). Налоговые доходы составили 29,88 млрд рублей (+ 3,8%). Неналоговые доходы сложились в объеме 1,553 млрд рублей (выросли в 1,3 раза).

В структуре налоговых доходов почти 60% (или 17,789 млрд рублей) составляют поступления от двух бюджетообразующих налогов. Это налог на прибыль организации – 6,46 млрд рублей, налог на доходы физических лиц – 11,329 млрд рублей.

«По состоянию на 1 ноября отмечается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 397 миллионов рублей (или 3,6%)», – пояснила Елена Сапожникова.

Поступления по подакцизным товарам по состоянию на 1 ноября сложились в сумме 5,322 млрд рублей (с приростом по аналогичному периоду 2024 года на 0,575 млрд рублей). Темп роста доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты –112,8%, что объясняется увеличением объема реализации. Доход от уплаты акцизов на алкогольную продукцию – 0,656 млрд рублей. Темп роста – 110,3%.

Объем платежей в региональный бюджет по налогу на имущество организаций составил 2,602 млрд (к уровню прошлого года + 10,4% за счет увеличения налоговой базы).

По упрощенной системе налогообложения платежи сложились в объеме 3,217 млрд рублей. Это обусловлено также ростом налоговой базы за счет увеличения объема выполненных работ и оказанных услуг, а также увеличениея количества налогоплательщиков данного вида налога.

По налогу на профессиональный доход поступления сложились в сумме 0,181 млрд рублей (рост к АППГ в полтора раза). Также увеличилось количество налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения.

По транспортному налогу поступления составили 0,63 млрд рублей. Это соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Поступления по налогу на прибыль организации по состоянию на 1 ноября сложились в объеме 6,46 млрд рублей. Снизились к аналогичному периоду прошлого года на 6% (минус 0,413 млрд рублей).

«Снижение налоговой базы по крупным плательщикам в связи с ростом процентной ставки по кредитам, также ростом цен на закупаемую продукцию, в связи курсовыми разницами», – уточнила Елена Сапожникова.

Неналоговые доходы по состоянию на 1 ноября текущего года сложились в сумме 1,553 млрд рублей (+ 0,378 млрд рублей к АППГ). За счет увеличения платежей, которые в основном получены от размещения временно свободных средств единого казначейского счета.

«Департаментом финансов области вместе с главными администраторами доходов бюджета будут приняты все усилия для выполнения доходной части бюджета», – завершила свое выступление Елена Сапожникова.

ИА “Орелград”