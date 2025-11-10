В Орле началась осенняя высадка тюльпанов

10.11.2025 | 11:10 Новости

На центральных улицах города собираются высадить более 15 тысяч луковиц.

Фото: Пресс-служба Администрации Орла

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, 3400 тюльпанов уже посадили на клумбах, расположенных у памятника Ленину. Это цветы сортов Red Angel (ярко-красный) и Accent (жёлто-красный).

На клумбе у здания администрации города должны появиться около 12 тысяч луковиц – тюльпаны сортов Accent и Novi Sun (золотисто-желтый). В минувшую субботу здесь высадили 4 тысячи луковиц.

Работы выполняет женская бригада тепличного хозяйства «Спецавтобазы».

Ранее сообщалось, что Орёл приобрёл около 200 тысяч тюльпанов общей стоимостью 4,4 миллиона рублей.

