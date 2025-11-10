Под Орлом мотоциклист врезался в кроссовер и попал в больницу

Авария произошла рядом с санаторием «Дубрава» и коттеджным посёлком «Мечта».

Об этом рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария случилась 8 ноября в 12 часов 30 минут в Орловском муниципальном округе. Местом действия стало село Плещеево (территория у дома по переулку Больничному, 6-А).

55-летний водитель ехал на автомобиле «Чери Тиго» по трассе, которая ведёт от санатория «Дубрава» к межрегиональной магистрали «Калуга — Орёл». В указанном месте он выехал со второстепенной дороги на неравнозначный перекрёсток.

Автомобилист допустил столкновение с мотоциклом «Регулмото». Двухколёсный транспорт двигался по главной дороге. Мотоциклом управлял 64-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его доставили в Орловскую областную клиническую больницу и госпитализировали.

Всего за выходные в Орловской области зарегистрировано 23 ДТП. Единственная авария со смертельными последствиями произошла в областном центре. Четверо человек остались живы, но получили различные повреждения.

ИА «Орелград»