Орловцы рассказали, что в центре города «забыли» запустить отопление

По их словам, без тепла остаётся целый ряд зданий в самом сердце Орла.

В частности, в нашу редакцию обратился читатель, который работает в здании по улице Ленина, 45. По его словам, пока что здесь так и не появилось тепло, хотя сезон стартовал ещё с 26 сентября.

«У нас отопление зависит от Главпочтампта. А у них нет «специалиста», который может повернуть вентиль. Уже месяц ждём», – поделился орловец.

При этом в здании постоянно работают десятки человек — здесь находятся многочисленные офисы (а также медицинский центр). Орловец рассказал, что такая же ситуация наблюдается и в самом здании Главпочтамта, и в ещё одном соседнем строении.

ИА «Орелград»