Сотрудников орловского онкодиспансера отметили в Минздраве

Наград, благодарностей и грамот удостоились трое орловцев.

Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Так, онколог Александр Печеный удостоен нагрудного знака “Отличник здравоохранения” (с формулировкой “за выдающийся вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями”). Заместителю главного врача по организационной и методической работе Юрию Шитухину объявлена официальная благодарность Минздрава (“за неоценимый профессионализм и многолетний труд”).

Также почётной грамотой министерства отмечена старшая медсестра отделения опухолей молочной железы Олеся Корнаухова (“за высокий уровень мастерства”).

ИА “Орелград”