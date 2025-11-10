Сотрудников орловского онкодиспансера отметили в Минздраве

10.11.2025 | 17:16 Медицина, Новости

Наград, благодарностей и грамот удостоились трое орловцев.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Так, онколог Александр Печеный удостоен нагрудного знака “Отличник здравоохранения” (с формулировкой “за выдающийся вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями”). Заместителю главного врача по организационной и методической работе Юрию Шитухину объявлена официальная благодарность Минздрава (“за неоценимый профессионализм и многолетний труд”).

Также почётной грамотой министерства отмечена старшая медсестра отделения опухолей молочной железы Олеся Корнаухова (“за высокий уровень мастерства”).

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU