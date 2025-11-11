Гигантские Мороз и Снегурка приедут в Орел из Санкт-Петербурга

Объединенный заказчик заключил контракт на 17 миллионов рублей.

Открытый конкурс на поставку арт-объектов в рамках исполнения муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла» привлек лишь одного участника. Контракт между МКУ «ОМЗ» и индивидуальным предпринимателем Акчуриной Эльвирой Андреевной подписан 10 ноября.

Около 12 миллионов рублей стоят световые объемные фигуры на опорном основании. Судя по документам в ЕИС «Закупки», это Дедушка Мороз и Снегурочка. Также чуть менее 5 миллионов рублей уйдет на светящиеся навесы, включающие стойки с опорными основаниями и шлейф из гирлянд. Срок исполнения контракта – 24 декабря 2025 года.

Напомним, в минувшем году Орел купил фигуры светящихся медведей и оленей. Они стоили около 8,6 миллиона рублей. Тогда на отбор поставщиков также заявился лишь один претендент.

По данным kartoteka.ru, Акчурина Эльвира Андреевна зарегистрирована в качестве предпринимателя в 2022 году в Санкт-Петербурге. Налоговый режим – УСН. Открыто около 30 видов деятельности: производство вязаных изделий и металлических конструкций; ремонт электрического оборудования и промышленных машин; строительные и электромонтажные работы; торговля осветительным оборудованием и сувенирами; услуги по благоустройству ландшафта и дополнительному образованию; художественное творчество.

ИА “Орелград”