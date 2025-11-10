На должность главы депздрава претендует руководитель ТФОМС

Он уже возглавлял этот сектор исполнительной власти около 20 лет назад.

Константин Бобраков является одним из главных претендентов на пост руководителя департамента здравоохранения Орловской области, стало известно «Орелграду» из собственных источников.

В настоящий момент Константин Бобраков является директором ТФОМС по Орловской области. Назначен исполняющим обязанности с ноября 2023 года. Ранее Константин Бобраков занимал пост заместителя главврача НКМЦ им. Круглой. В начале 2015 года возглавлял психиатрическую больницу. С 2013 года исполнял обязанности руководителя департамента здравоохранения, а в начале 2010-х годов был заместителем руководителя облздрава.

Напомним, в сентябре 2025 года правительство Орловской области покинул Александр Альянов. Этому предшествовала публичная критика со стороны губернатора на совещании с главами муниципальных образований.

Отметим также, Константину Бобракову уже пророчили пост главы депздрава после уголовного дела о превышении полномочий, возбужденного в отношении Ивана Залогина. Однако руководить орловской медициной пригласили Станислава Шувалова из Саратовской области. После него чреда «варягов» продолжилась.

