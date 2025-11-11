Уже трижды не состоялся аукцион по экс-помещениям «Детского мира»

Желающих взять в аренду муниципальное имущество на улице Комсомольской в Орле нет.

Аукционы прошли в сентябре, октябре и ноябре. Помещения №50 и 51 в здании №260 общей площадью 1 524,8 кв. м можно получить за 11 692 166 рублей 40 копеек. Это начальная цена торгов и годовая арендная плата.

При этом количество претендентов на пользование имуществом ограничено. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления. Таковых пока не нашлось. Не исключено, что скоро в ГИС «Торги» снова появится извещение о начале очередного электронного аукциона.

ИА “Орелград”