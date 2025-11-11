Карантин по бешенству ввели в Орловской области

Ограничения введены в Должанском районе.

Губернатор Андрей Клычков распорядился об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных на отдельных территориях Орловской области. Основанием для принятия решения послужили протокол испытаний Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» и представление управления ветеринарии Орловской области.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признан земельный участок площадью 20 квадратных метров, расположенный на расстоянии 200 метров от автомобильной дороги Долгое – Знаменское в направлении к улице Прудной села Козьма-Демьяновское Должанского района. Территорию в пределах административных границ села Козьма-Демьяновского, деревень Калиновки и Александровки, а также природные территории, прилегающие к эпизоотическому очагу в радиусе 3 километров, признали неблагополучными по бешенству животных.

На период действия карантина на неблагополучной территории и перечисленных населенных пунктах запрещено проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Также запрещен вывоз восприимчивых животных, за исключением их вывоза на убой на специально оборудованные для этих целей убойные пункты. Под запрет попал и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Губернатор также утвердил план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя заболевания на отдельных территориях Орловской области. Выполнение комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий возложено на Ливенский межрайонный центр ветеринарии. План предполагает, в частности, подворный и поквартирный обход специалистами государственной ветеринарной службы с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством восприимчивых животных.

Попутно будет проводиться вакцинация против бешенства восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих. Прививать будут и домашних сельскохозяйственных восприимчивых животных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более. В план включено и «проведение охоты в целях регулирования численности диких хищников независимо от сроков охоты в неблагополучном пункте и на всей территории Должанского района Орловской области».

