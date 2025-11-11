В Ливнах оценили поступления туристического налога

Пополнение казны за счет нового налога идет в соответствии с планом.

Контрольно-счетная палата города Ливны изучила отчет об исполнении муниципального бюджета по итогам 9 месяцев 2025 года. Аудиторы детально проанализировали все поступившие в казну доходы. Среди них КСП выделила туристический налог. Напомним, для региона он является новинкой. С 2025 года его стали взимать в городах Орел, Ливны и Мценск. Соответствующие постановления ранее приняли депутаты. В частности, Ливенский городской Совет народных депутатов такой налог на территории города ввел с 1 января 2025 года.

Налоговые ставки местные парламентарии установили в следующих размерах: в 2025 году – 1 процент; в 2026 году – 2 процента; в 2027 году – 3 процента; в 2028 году – 4 процента; начиная с 2029 года – 5 процентов от налоговой базы. Из заключения Контрольно-счетной палаты города Ливны следует, что за девять месяцев 2025 года поступления туристического налога в бюджет города составили 379,6 тысячи рублей, или 69 процентов к утвержденному плану года. Сумма не очень большая, но лишней для казны точно не будет.

К тому же в Ливнах установили льготы по данному налогу. В частности, в городе действует список из дополнительных категорий физических лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не включается в налоговую базу. Льгота действует при условии предоставления ими налогоплательщику документов, подтверждающих статус физического лица. Так, льгота дана всем жителям Орловской области, то есть за их проживание в Ливнах налог не взимается.

Также к числу льготников отнесены: лица, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения; лица, вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также постоянно проживающие на территории субъектов Российской Федерации, в которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувшие жилые помещения и находящиеся в пунктах временного размещения на территории города Ливны.

ИА «Орелград»