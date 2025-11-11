Малый бизнес начал возвращать гранты в бюджет

Использование грантов малому бизнесу проверили дополнительно.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Она затронула региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности и некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

В ряде случаев были выявлены нарушения при расходовании средств грантов, выданных малому бизнесу, в том числе нецелевое расходование таких средств, отсутствие документов, подтверждающих расходы, а также несоблюдение условий софинансирования производимых расходов. По итогам проверки КСП выдала предписания объектам контроля, и те уже провели «работу над ошибками».

Так, департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности проведены дополнительные внеплановые ведомственные проверки использования средств грантов, выданных из областного бюджета представителям малого и среднего предпринимательства. В частности, такие субсидии получали так называемые социальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства, созданными простыми гражданами в возрасте до 25 лет.

«В адрес шести грантополучателей направлены уведомления о возврате денежных средств, израсходованных неправомерно и/или без надлежащего обоснования расходов, на общую сумму 1,446 миллиона рублей, – следует из информации региональной Контрольно-счетной палаты. – Из них в досудебном порядке получателями осуществлен возврат 608 тысяч рублей, а 838,8 тысячи рублей подлежат взысканию в судебном порядке».

Также департамент усилил контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. В свою очередь Фонд поддержки предпринимательства Орловской области создал комиссию, которая провела детальный анализ изложенных в акте проверки КСП фактов и подготовила мероприятия по их устранению. В частности, регламенты оказания услуг Центра поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития были приведены в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития России.

Внесены изменения в регламенты в части предоставления услуг нерезидентам кластеров исключительно на платной основе и услуг по организации бизнес-миссий, обучающих и информационных мероприятий субъектам малого и среднего предпринимательства – резидентам кластеров только на условиях частичной оплаты со стороны получателей поддержки. Кроме того, в Фонде усилен контроль за исполнением условий и направлений расходования бюджетных средств «с целью недопущения неправомерных расходов и обеспечения результативности использования».

