Торги на разведку и добычу на участке недр Беречка оказались законными

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по жалобе, поступившей на департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», ее автором стала компания «Техинпласт». Из-за жалобы было приостановлено проведение электронного аукциона на право пользования недрами на участке недр Беречка, расположенном на территории Покровского района, в 3,5 километрах к западу от деревни Беречка. Участок будет предоставлен для геологического изучения, разведки и добычи глин тугоплавких.

Из жалобы следовало, что якобы в нарушение пунктов 14 и 19 Правил проведения аукциона на право пользования участком недр в аукционной документации содержится только отсылочное указание на другие пункты, но не указано само их содержание. При этом якобы отсутствует и необходимое указание на перечень документов, прилагаемых к заявке. Также, по мнению заявителя, в аукционной документации отсутствует описание состава аукционной комиссии с указанием членов комиссии, отсутствует разъяснение случаев и последствий признания аукциона несостоявшимся.

Жалоба была рассмотрена специально созданной комиссией, которая сочла необоснованными доводы заявителя. Комиссия указала, например, что отсылки к нормативно-правовым актам не нарушают право заявителя на доступ к полной и достоверной информации о документах, которые необходимо приложить к заявке. Ведь указанные Правила являются публичным документом и находятся в открытом доступе, следовательно, потенциальные участники закупки могут ознакомиться с указанной в них информацией без препятствий.

Антимонопольщики указали, что требования к регламенту работы аукционной комиссии также установлены пунктом Правил, с которыми может ознакомиться любой желающий. Несостоятельным был признан и довод о том, что в аукционной документации отсутствует описание последствий признания аукциона несостоявшимся. Оказалось, что случаи и последствия признания аукциона несостоявшимся на самом деле присутствуют в документации. Таким образом, жалобщик, по мнению УФАС, не представил доказательств нарушения его прав и законных интересов действиями областного департамента.

Жалоба была признана необоснованной, после чего антимонопольный орган отменил приостановление проведения закупки. Напомним, что победитель указанного аукциона получит право пользования недрами на участке недр Беречка. Начальная цена лота – 1,637 миллиона рублей. Из аукционной документации следует, что выставленный на торги участок недр является лицензионным. Ему присваивается статус геологического и горного отвода.

ИА «Орелград»