В Покровском районе побывает мобильная приёмная прокурора области

Приём проведёт его первый заместитель Юрий Пахолков.

Как рассказали в ведомстве, приём состоится 20 ноября. Жители района смогут побеседовать с первым заместителем прокурора Орловской области с 10 до 12 часов.

Встретиться с Юрием Пахолковым можно будет в здании районной прокуратуры (посёлок Покровское, улица Садовая, 1).

Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам

8 (486-2) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина)

либо 8 (486-64) 2-11-87 (прокуратура Покровского района).

