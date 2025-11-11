В Покровском районе побывает мобильная приёмная прокурора области

11.11.2025 | 14:10 Закон и порядок, Новости

Приём проведёт его первый заместитель Юрий Пахолков.

Юрий Пахолков. Фото: epp.genproc.gov.ru

Как рассказали в ведомстве, приём состоится 20 ноября. Жители района смогут побеседовать с первым заместителем прокурора Орловской области с 10 до 12 часов.

Встретиться с Юрием Пахолковым можно будет в здании районной прокуратуры (посёлок Покровское, улица Садовая, 1).

Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам

  • 8 (486-2) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина)
  • либо 8 (486-64) 2-11-87 (прокуратура Покровского района).

ИА «Орелград»


