Около 20% продуктов, отобранных на Орловщине, не выдержали критики

11.11.2025 | 16:30 Важное, Закон и порядок, Новости

Таковы итоги работы управления Россельхознадзора за 10 месяцев текущего года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

О них рассказали в пресс-службе управления.

С января по октябрь включительно в Орловской области отобрали 306 проб пищевой продукции, проходящей по данному ведомству. 19,9% проб определили как недоброкачественные.

Из них конкретно на признаки фальсификата исследовали 117 проб. Результат оказался примерно таким же (20,5%).

Кроме того, сотрудники ведомства отдельно взяли пробы «в бюджетных учреждениях» нашего региона. Здесь картина оказалась немного иной – несколько получше.

Из 68 проб 17,1% определили как недоброкачественные. Из них 49 проб проверили на фальсификацию. Подделок оказалось 4%.

