Орловский суд рассмотрит дело об убийстве и мошенничестве

По текущей версии, орловцы убили знакомого из-за квартиры.

После этого они выдали за свою жертву другого человека, рассказали в прокуратуре Орловской области и в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло в минувшем году — в июле. По текущей версии, двое мужчин привели своего знакомого, владельца квартиры, в бессознательное состояние. Для этого они подмешали в алкогольный напиток наркотическое вещество.

Затем мужчину вывезли в некое место на территории Дмитровского района и сбросили в водоём. Орловец, который оставался без сознания, захлебнулся и утонул. Также злоумышленники похитили его паспорт и документы на владение недвижимостью.

Один из подельников вступил в сговор с третьим лицом, жителем областного центра, который напоминал погибшего по внешним признакам. Этот фигурант согласился выдать себя за настоящего хозяина квартиры при оформлении сделки её купли-продажи.

Он представился именем покойного, предъявил чужой паспорт и поставил в бумагах соответствующие подписи. В итоге квартира официально перешла в собственность к одному из подельников.

В настоящий момент дело направлено в Орловский областной суд. Житель Орла проходит по статье «мошенничество». Он признал вину. Другой фигурант идёт по статье «убийство». Этот орловец отрицает факты, установленные следствием.

Третий предполагаемый участник преступления проходит по делу, которое должны расследовать и рассматривать в рамках отдельного производства. Это человек, который принимал участие в убийстве, а потом договаривался с жителем Орла о подмене. По данным прокуратуры, инициатива по совершению данного преступления исходила именно от него.

Также ведомство уточняет, что стоимость квартиры составляла около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»