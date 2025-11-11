Прокурору Орловской области пожаловались на неоплаченный контракт

11.11.2025 | 14:25 Закон и порядок, Новости

Это произошло на личном приёме.

Фото: Прокуратура Орловской области

Алексей Тимошин принимал представителей орловского бизнеса. Также на встрече присутствовал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе Евгений Лыкин.

Известно, что к Тимошину «обратились представители хозяйствующих субъектов по вопросам неоплаты выполненных работ по муниципальному контракту». Другие подробности пока не сообщаются.

Также тех, кто пришёл на приём, интересовал «вопрос проверки законности выделения органом местного самоуправления земельного участка».

По поступившим обращениям даны поручения о проведении проверок. При этом Алексей Тимошин поставил результаты этих мероприятий на личный контроль.

Соблюдение прав предпринимателей остаётся на контроле прокуратуры.

