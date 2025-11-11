В Орле временно остановили асфальтосмесительную установку

Это сделали приставы по решению суда.

Процедура имела место в Северном районе.

Как рассказали в Управлении ФССП по Орловской области, причиной стали «нарушения норм экологической безопасности». В свою очередь, их установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

«По результатам лабораторных исследований выяснилось, что… газоочистительное оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии, что привело к превышению установленных санитарных норм по концентрации загрязняющих веществ в воздухе», – пояснили в пресс-службе.

Суд признал компанию виновной в административном нарушении. Эксплуатация асфальтосмесительной установки приостановлена на 90 суток. На данный момент она уже опечатана.

Также представитель коммерческой организации получил уведомление о возбуждении исполнительного производства.

ИА «Орелград»