В Ливнах выставили макет местной крепости

Новый экспонат появился в Ливенском краеведческом музее.

Это макет ливенской крепости 16-17 веков. Его выполнил местный житель Юрий Соколов.

Размеры экспоната — полтора на полтора метра, рассказали в музее.

Макет выставили в одном из залов учреждения. Первыми его увидели ливенские школьники.

Как дополниительно рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, у историков нет подлинных изображений или документов той эпохи, которые достоверно рассказывали о том, как выглядел ливенский острог. Соколов собрал нужную информацию с помощью сотрудников музея.

Визуальный макет был создан в специальной архитектурной программе. Затем автор приступил к его воплощению в виде объёмного объекта. На это ушло около четырёх месяцев. В работе использовались пенопласт и фанера, а также другие материалы.

ИА «Орелград»