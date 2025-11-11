Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Орле

Организатором выступает Государственный архив Орловской области.

В Орле 11 ноября в 11 часов в Государственном архиве Орловской области стартует XVIII межрегиональная научно-практическая конференция «Архивы – хранилища бесценной памяти». Она состоится в рамках III Всероссийской научно-практической конференции «Архивное дело. От истоков к современности». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 105-летию Государственной архивной службы Орловской области. Конференция организуется БУОО «Государственный архив Орловской области» и Орловским областным отделением РОИА.

«Работа конференции будет организована по трем направлениям деятельности, – сообщили ранее в областном архиве. – Первое – страницы памяти (увековечение памяти защитников Отечества, работа поисковых отрядов, имена и даты, связанные с изучением и популяризацией отечественной истории, семейный архив как источник исторической памяти и др.)».

Второе направление – документы государственных архивов о Великой Отечественной войне. Оно посвящено архивным публикациям и изданиям о Великой Отечественной войне, документам участников Великой Отечественной войны в личных фондах архивов и др. Третье направление – история, организация и актуальные вопросы развития архивного дела в регионах.

В данном случае предметом обсуждения станут малоизвестные и неизученные события и факты деятельности архивных учреждений в период с 1918 года по настоящее время, личности архивистов – создателей Архивного фонда России. Кроме того, участники крупного форума обсудят перспективы развития архивов на современном этапе и другие важные вопросы в данной сфере. Предусмотрено несколько форматов участия: очный формат, формат записи доклада и онлайн-формат. По итогам конференции будет издан сборник докладов.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”