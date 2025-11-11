В Ливнах установили памятник рабочему

Бронзовая скульптура украсила местную улицу Мира.

Об этом сообщает телеканал «Принт-ТВ».

Установка арт-объекта является частью проекта по благоустройству общественной территории «Рабочий меридиан». Памятник изготовлен из бронзы. Это скульптура рабочего, который сидит на скамье и держит в руках штангенциркуль.

Вес памятника составляет около 500 килограммов.

Скульптуру изготовило ООО «ПВН ТРЕЙД» (из Петербурга).

Также на улице Мира были установлены малые архитектурные формы – «Три перепёлки» и две «Плешковские игрушки».

ИА «Орелград»