В Ливнах установили памятник рабочему

Бронзовая скульптура украсила местную улицу Мира.
Об этом сообщает телеканал «Принт-ТВ».
Установка арт-объекта является частью проекта по благоустройству общественной территории «Рабочий меридиан». Памятник изготовлен из бронзы. Это скульптура рабочего, который сидит на скамье и держит в руках штангенциркуль.
Вес памятника составляет около 500 килограммов.
Скульптуру изготовило ООО «ПВН ТРЕЙД» (из Петербурга).
Также на улице Мира были установлены малые архитектурные формы – «Три перепёлки» и две «Плешковские игрушки».
ИА «Орелград»