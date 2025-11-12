Бюджет Орловской области могут увеличить на 3,5 миллиарда рублей

Казну пополнят дополнительные поступления из федерального бюджета.

Правительство Орловской области разработало проект внесения изменений в Закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен в связи с увеличением доходов и соответственно расходов областного бюджета, а также уточнением остатков средств на начало финансового года в части средств Дорожного фонда Орловской области и средств бюджетных кредитов.

Законопроектом предусмотрено увеличение общего объема доходов бюджета на 2025 год на 3,507 миллиарда рублей, то есть до уровня 62,317 миллиарда. Увеличение общего объема расходов планируется на 4,288 миллиарда рублей, или до уровня 63,98 миллиарда. Прогнозируемое законопроектом увеличение доходов областного бюджета предполагается за счет поступлений по неналоговым доходам на 99,238 миллиона рублей и безвозмездным поступлениям на 3,408 миллиарда рублей.

«В 2025 году увеличение расходов областного бюджета предусматривается за счет безвозмездных поступлений в объеме 3,272 миллиарда рублей и остатков средств бюджета, – говорится в пояснительной записке. – За счет остатков включены расходы по следующим направлениям: расходы Дорожного фонда Орловской области – 696,328 миллиона рублей; расходы за счет остатков средств инфраструктурного бюджетного кредита – 164,814 миллиона рублей; софинансирование строительства Многопрофильного медицинского центра – 82,981 миллиона рублей».

За счет перераспределения средств будут увеличены расходы по ряду направлений. Например, на 250 миллионов рублей предполагается увеличить расходы, связанные с реализацией мероприятий по оказанию содействия в привлечении граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. На публичные нормативные обязательства и социальные выплаты дополнительно могут направить 120,673 миллиона рублей, на обеспечение межмуниципальных маршрутов – 92,761 миллиона рублей, на содержание пунктов временного содержания (ПВР) – 74,701 миллиона рублей, на приобретение специального оборудования для нужд СВО – 51,479 миллиона рублей.

Законопроект предусматривает увеличение дефицита областного бюджета на 780,65 миллиона рублей, то есть до уровня 1,663 миллиарда рублей. Областные власти объясняют это включением в расходы бюджетных ассигнований за счет остатков средств на 1 января 2025 года. Также в источниках учтено сокращение привлечения бюджетных кредитов на 186,296 миллиарда рублей и досрочное погашение привлеченных ранее кредитов на сумму 9,365 миллиона рублей. Уточненный предельный размер государственного долга Орловской области планируют снизить до 19,585 миллиарда рублей.

