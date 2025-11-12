Орловских питомцев проверили на бешенство перед вывозом за границу

12.11.2025 | 7:34 Закон и порядок, Новости

Анализ образцов проводили сотрудники Орловской испытательной лаборатории.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Сотрудники Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» за 10 месяцев текущего года отобрали 11 проб сывороток крови от мелких домашних животных для определения уровня поствакцинального иммунитета к вирусу бешенства. Как сообщили в ведомстве, такой анализ необходим четвероногим «путешественникам», чтобы их владельцы могли беспрепятственно пересекать горницу вместе с питомцами. В этом году для анализа отбирались пробы крови у восьми кошек и трех собак. В основном владельцы хотели вывезти их в страны ЕАЭС.

«Отобранные образцы крови были направлены в референтную лабораторию по бешенству и BSE ФГБУ «ВНИИЗЖ», входящую в перечень аккредитованных лабораторий Европейского союза и Китая, уполномоченных на проведение подобных исследований, – уточнили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». – По результатам оформлены соответствующие протоколы, которые служат основанием для получения международного ветеринарного сертификата – документа, дающего возможность безопасность и законно путешествовать с питомцем».

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проинформировало владельцев домашних животных о том, что при ввозе из России в Грузию собак, кошек и хорьков определение титра к вирусу бешенства не требуется. Данное правило установлено статьей 6 постановления правительства Грузии №551 «Об утверждении Правил некоммерческого перемещения домашних животных через таможенную границу Грузии».

«Таким образом, при поездках с питомцами в личных целях владельцам достаточно оформить стандартные ветеринарные документы, без необходимости проведения лабораторных исследований на наличие антител к вирусу бешенства, – уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Чтобы существенно сэкономить время для получения ветеринарного сертификата на вывоз питомца необходимо подать онлайн заявку в системе ECert. Онлайн форма заявления, а также подробная инструкция по заполнению размещена на сайте Управления».

ИА “Орелград”


