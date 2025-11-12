Орловских питомцев проверили на бешенство перед вывозом за границу

Анализ образцов проводили сотрудники Орловской испытательной лаборатории.

Сотрудники Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» за 10 месяцев текущего года отобрали 11 проб сывороток крови от мелких домашних животных для определения уровня поствакцинального иммунитета к вирусу бешенства. Как сообщили в ведомстве, такой анализ необходим четвероногим «путешественникам», чтобы их владельцы могли беспрепятственно пересекать горницу вместе с питомцами. В этом году для анализа отбирались пробы крови у восьми кошек и трех собак. В основном владельцы хотели вывезти их в страны ЕАЭС.

«Отобранные образцы крови были направлены в референтную лабораторию по бешенству и BSE ФГБУ «ВНИИЗЖ», входящую в перечень аккредитованных лабораторий Европейского союза и Китая, уполномоченных на проведение подобных исследований, – уточнили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». – По результатам оформлены соответствующие протоколы, которые служат основанием для получения международного ветеринарного сертификата – документа, дающего возможность безопасность и законно путешествовать с питомцем».

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проинформировало владельцев домашних животных о том, что при ввозе из России в Грузию собак, кошек и хорьков определение титра к вирусу бешенства не требуется. Данное правило установлено статьей 6 постановления правительства Грузии №551 «Об утверждении Правил некоммерческого перемещения домашних животных через таможенную границу Грузии».

«Таким образом, при поездках с питомцами в личных целях владельцам достаточно оформить стандартные ветеринарные документы, без необходимости проведения лабораторных исследований на наличие антител к вирусу бешенства, – уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Чтобы существенно сэкономить время для получения ветеринарного сертификата на вывоз питомца необходимо подать онлайн заявку в системе ECert. Онлайн форма заявления, а также подробная инструкция по заполнению размещена на сайте Управления».

ИА “Орелград”