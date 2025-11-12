Орловские священнослужители повысят квалификацию

В Орловской митрополии стартовали специальные курсы.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, курсы повышения квалификации стартовали в Архиерейской резиденции. Они организованы для орловских священнослужителей в соответствии с решением Священного Синода и по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Руководит курсами настоятель Смоленского храма города Орла протоиерей Николай Шумских, который перед началом занятий возглавил молебен на начало всякого доброго дела.

Слушателями курсов стали 20 клириков Орловской епархии и 18 клириков Ливенской епархии. Программа обучения рассчитана на две недели. Занятия проводятся в гибридном формате очно и дистанционно. Клирики пройдут обучение на тему приходской миссиологии, улучшат свои знания на актуальные темы современного богословии и истории Церкви. Кроме того, их ознакомят с действующими церковными и государственными нормативными документами. Программа обучения также предусматривает обмен опытом приходского служения.

«Курсы призваны способствовать расширению и углублению богословских и пастырских знаний с учетом развития современной богословской науки, изучению актуальных вопросов жизни Русской Православной Церкви и осмыслению процессов, происходящих в современном обществе, освоению современных подходов и методик в области миссионерского, катехизаторского, молодежного и социального служения, пастырского душепопечения и иных направлений церковной деятельности», – пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В своем напутственном слове митрополит Орловский и Болховский Тихон, выступивший перед слушателями курсов, подчеркнул, что «служение священника требует постоянного духовного и профессионального совершенствования, верности церковному Преданию и готовности отвечать на вызовы времени с рассуждением, ответственностью и христианской любовью». Тем временем делегация Орловской митрополии отправилась на XII Общецерковный съезд по социальному служению, который проходит в Москве.

Это крупнейший церковный форум, объединяющий представителей епархий Русской Православной Церкви, трудящихся в сфере благотворительности, милосердия и социальной помощи. В состав орловской делегации вошли председатель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Олег Анохин, ключарь Ахтырского кафедрального собора города Орла протоиерей Николай Трандафилов и диакон Николо-Песковского храма Игорь Голиков. Они уже приняли участие в богослужении, которое в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ИА “Орелград”