Правительство разъяснило, как контрактникам получить полмиллиона

Областные власти утвердили порядок оформления новых выплат.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области в соответствии с указом губернатора введены дополнительные выплаты в размере 500 тысячи рублей при заключении контракта о военной службе. Указ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2025 года. Как пояснила пресс-служба губернатора, выплата предоставляется гражданам РФ, которые заключили в период с 7 ноября по 25 декабря 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины.

В рамках реализации указа губернатора правительство Орловской области 11 ноября утвердило порядок предоставления указанной выплаты. Право на нее имеют граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, иные граждане РФ, заключившие контракт, за исключением граждан, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ отбывали наказание в виде лишения свободы. Право на выплату имеют также иностранные граждане, которые заключили в период с 7 ноября по 25 декабря 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или войсках национальной гвардии России.

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно в размере 500 тысяч рублей независимо от других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством Орловской области. Областной центр социальной защиты населения будет еженедельно запрашивать информацию о новых контрактниках в пункте отбора, Военном комиссариате Орловской области и Управлении Росгвардии, должностные лица которых несут ответственность за достоверность и полноту представленной ими информации.

Предоставление единовременной денежной выплаты производится в беззаявительном порядке. Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. В случае досрочного увольнения контрактнику придется вернуть часть единовременной денежной выплаты – в сумме, исчисленной пропорционально времени (за полные месяцы), оставшемуся до окончания установленного контрактом срока службы. Если он откажется это сделать добровольно, вопрос о возврате части средств может быть решен в судебном порядке.

ИА “Орелград”