Мошенники рассылают орловцам фейковые письма от имени ФСБ

Они поступают в адрес предприятий и организаций.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Преступники направляют поддельные уведомления на бланках, имитирующих официальную документацию Федеральной Службы Безопасности. Они оповещают руководителей предприятий и организаций о «проведении доследственных проверок в связи с незаконной передачей данных».

При этом авторы посланий настаивают на неразглашении информации о фейковых проверках, а также сообщают о запланированных опросах, которые мнимые «кураторы от ФСБ» должны провести по телефону.

«Напоминаем, что взаимодействие с представителями ФСБ России осуществляется посредством личного контакта. Сотрудники регионального управления могут позвонить гражданину для того, чтобы пригласить для беседы в здание ведомства», – указали в пресс-службе УФСБ.

Также в управлении подчеркнули — при получении подобных писем или поступлении соответствующих звонков нельзя вступать в контакты. Если человек, обратившийся к Вам, представился сотрудником ФСБ России, то об этом следует сообщить на телефон доверия орловского УФСБ — 8 (4862) 43-76-36.

ИА «Орелград»