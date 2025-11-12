В Орле вынесли приговор о хищении 291 миллиона

Пострадавшими стали 625 человек.

Резонансное дело рассматривал Железнодорожный районный суд.

В особо крупном мошенничестве обвинялись трое членов организованной группы.

Как установили следствие и суд, с сентября 2016 года по апрель 2019 года в восьми регионах России, включая Орловскую область, действовал потребительский кооператив «Финанс Инвест». Фактически он представлял собой финансовую пирамиду.

Сообщники, используя агрессивную рекламу и другие средства, привлекали пайщиков — в основном, граждан пенсионного возраста. Обманутые передавали мошенникам свои сбережения — якобы временно, под высокий процент. Преступники тратили эти средства по своему усмотрению.

В итоге от их действий пострадали 625 человек (из разных регионов), а объём причинённого ущерба потянул на 291 миллион рублей.

Суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима – от 4 лет до 6 лет и 5 месяцев. Также был наложен арест на их имущество общей стоимостью около 150 миллионов рублей — для возмещения причинённого ущерба.

«Приговор суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре Орловской области. Пока что его ещё можно обжаловать.

ИА «Орелград»