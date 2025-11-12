Орловцам вручили ключи от адаптированных автомобилей

12.11.2025 | 10:53 Новости, Общество, Транспорт

Владельцами спецтранспорта стали граждане, пострадавшие на производстве.

Фото: Отделение СФР по Орловской области

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Управляющий Отделением Анна Елисеева передала ключи четверым орловцам. Это жители Орла и Ливен, Урицкого и Новодеревеньковского районов.

Спецтранспорт выдаётся по заявлению гражданина – не чаще, чем один раз в семь лет.

Также лицам, пострадавшим на производстве, полагаются различные компенсации. В том числе владельцам такого транспорта один раз в квартал компенсируют расходы на ГСМ, а также на текущий ремонт машин.

В этом году спецавтомобили получили девять орловцев из данной категории населения. Соответствующая программа действует уже 25 лет. За это время выдано 276 машин.

