На Орловщине нашли водителя, покинувшего место ДТП

12.11.2025 | 10:43 Новости, Происшествия

Он сбил мужчину и скрылся.

Фото: vk.com/public99100082

Авария произошла в Орле накануне в 18 часов. 52-летний гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, ехал на «Фольксвагене Поло» по улице Раздольной (со стороны Болховского шоссе в сторону улицы Михалицына).

У дома №10-Б он сбил 29-летнего мужчину. Тот находился на проезжей части дороги и менял колесо на своём транспортном средстве. Затем «Фольксваген» влетел ещё и в автомобиль «Рено Кангу», припаркованный здесь же.

После этого водитель «Фольксвагена» оставил место ДТП. Однако полиция нашла его в течении суток.

Пострадавшего гражданина пришлось госпитализировать в больницу имени Семашко, рассказали в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»


