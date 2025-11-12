В Орле проезд в транспорте может подорожать до 42 рублей

Установленный тариф не покрывает экономически обоснованных затрат, настаивают перевозчики.

К властям города Орла обратились перевозчики. Они указывают, что установленный регулируемый тариф не покрывает экономически обоснованных затрат на выполнение работ в соответствии с муниципальными контрактами.

«За период, прошедший с установления тарифа, расходы на содержание и эксплуатацию автобусов существенно увеличились: топливо, масла, з/ч, шины и другие расходы увеличились более чем на 30%».

Также перевозчики указывают, что при текущем тарифе невозможно конкурировать за водительский состав. А кадровый голод – главная причина снижения выпуска транспортных средств на маршруты. (Например, в торговых сетях вакансии для водителей с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Курьерам обещают доход до 5 тысяч в день. Прим. ред.)

«Не представляется возможным продолжать закупать в полном объеме расходные материалы, запасные части, шины, аккумуляторы, топливо и т.д, провести подготовку ТС к эксплуатации в зимний период».

В целях сохранения транспортного обслуживания населения чиновников и депутатов просят установить новый тариф на проезд и провоз багажа на 2026 год: 39 рублей – при безналичной оплате, 42 рубля – наличными.

Отметим, заседание комитета Горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства состоится 13 ноября. В повестке первым идет вопрос о согласовании регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла. Также депутаты обсудят льготы на городской транспорт и дачные автобусы.

