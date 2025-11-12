На Орловщине новым контрактникам будут доплачивать ещё полмиллиона

12.11.2025 | 10:35 Важное, Новости, СВО

Дополнительная выплата полагается при заключении контракта на военную службу.

Уже подписан соответствующий указ губернатора Орловской области.

Размер дополнительной выплаты составляет 500 тысяч рублей. Она осуществляется за счёт областного бюджета. Это определяется указом №618 (который датирован 7 ноября текущего года).

Выплата полагается гражданам России, заключившим контракт о прохождении военной службы в армии или Росгвардии на один год или более – для выполнения задач СВО на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Мера поддержки распространяется на тех, кто заключил контракты с 7 ноября по 25 декабря текущего года.

На данный момент указ уже вступил в силу.

