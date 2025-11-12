Россияне активнее путешествуют в ноябрьские праздники

12.11.2025 | 10:02 Новости, Экономика

Бронирование отелей выросло на 73 % по сравнению с прошлым годом, а общие траты увеличились на треть.

Фото: ИА “Орелград”

Анализ провели ВТБ и сервис OneTwoTrip. Ноябрьские праздники стали мини-отпуском за счет удлиненных выходных  и растущей популярности коротких поездок внутри страны.

В лидерах популярных направлений: Москва — 18 % бронирований, Санкт‑Петербург — 12,3 %, Адлер — 5,1 %, Калининград — 4,4 %, Сочи — 4,1 %. Также интересны для ноябрьских мини-путешествий оказались Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула.

Аналитики отметили, что стоимость ночи в отеле выросла с 8 тысяч рублей до 8,4 тысячи рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. На авиабилеты в среднем тратят 23 тысячи рублей, ж/д билет — 4,5 тысячи рублей.

Основные статьи расходов (по данным ВТБ): кафе и рестораны — 6 млрд руб.; авиаперелеты — 1,1 млрд руб.; культурный досуг (театры, кино) — 894 млн руб.

