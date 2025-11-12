Орловцев освободили от уплаты пеней на 19 миллионов рублей

Преференции предусмотрены для всех категорий военнослужащих.

Как сообщило Управление ФНС России по Орловской области, в текущем году орловские налоговики применили норму о не начислении пеней на общую сумму 18,7 миллиона рублей. Речь идет о пенях на непогашенную или погашенную с запозданием задолженность, выявленную в рамках контрольных мероприятий, которые проводят налоговики По данным ведомства, в 2025 году освобождение от уплаты пеней получили 20 налогоплательщиков региона.

Все они подпали под действие моратория, введенного в соответствии с постановлением правительства страны еще в 2022 году. Кроме того, в настоящее время реализуются положения постановления правительства РФ о дополнительной мере поддержки мобилизованных участников специальной военной операции. И в Орловской области за девять месяцев текущего года было произведено уменьшение пени по 475 налогоплательщикам на общую сумму 111,4 тысячи рублей.

«Обращаем внимание, что преференции предусмотрены для всех категорий военнослужащих, большинство из которых применятся автоматически в беззаявительном порядке, – говорят в областной налоговой службе. – Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России размещена промостраница, где подробно описаны меры поддержки мобилизованных граждан, а также электронный сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

К слову, получить консультацию по вопросам начисления и уплаты имущественных налогов орловцы смогут на Дне открытых дверей, который пройдет 18 ноября в УФНС России по Орловской области. Двери для посетителей будут открыты с 09:00 до 20:00 в обособленных подразделениях №1 в городе Орле и №4 в городе Ливны. Обратившимся расскажут о порядке начисления налогов, сроке их уплаты, действующих ставках и льготах.

«Кроме того, налоговики расскажут, как получить и оплатить налоговые уведомления и требования об уплате задолженности в электронной форме через портал госуслуг. Все желающие смогут направить через портал уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме, – добавили в пресс-службе УФНС. – Также в День открытых дверей сотрудники налоговой службы покажут, как пользоваться интернет-сервисами ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

ИА “Орелград”