366 банок рыбных консервов изъял орловский Россельхознадзор

Потенциально опасная для здоровья продукция была утилизирована.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало некоторые итоги федерального государственного ветеринарного контроля за 10 месяцев 2025 года. Сообщается, что за это время в Орловской области была проведена 21 внеплановая выездная проверка, в том числе 14 – по требованию прокуратуры, три – по индикаторам риска, четыре – по поручениям правительства. Также было проведено 3743 надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, 3543 наблюдения за соблюдением обязательных требований и 200 выездных обследований.

По итогам указанных мероприятий, с учетом Курской области, было изъято из обращения и утилизировано 15,36 тонны различной продукции, 1980 штук яиц и 366 банок рыбных консервов. Всего за 10 месяцев 2025 года инспекторы ТУ Россельхознадзора отобрали для лабораторного исследования 688 проб пищевой продукции, из которых 144 пробы испытаний на качество не выдержали. Непосредственно в Орловской области было исследовано 306 проб, из них 61 не выдержала проверку.

В ведомстве отмечают, что на фальсификат была проверена 371 проба, и в 73 случаях подозрения подтвердились. То есть доля продукции с признаками фальсификации составила за отчетный период времени 19,7 процента. В Орловской области из 117 изученных проб признаки фальсификаты были выявлены у 24 проб, что составляет 20,5 процента от их общего количества. В бюджетных учреждениях Орловской области было отобрано 68 проб продуктов питания, и в 12 случаях пробы не выдержали проверки. А доля фальсификата в данном случае составила 5,8 процента.

«Во всех случаях выявления недоброкачественной и фальсифицированной пищевой продукции направлены соответствующие информационные письма, принимаются меры административного воздействия в отношении поставщиков и производителей продукции, – сообщила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Принято 93 решения о признании недействительными деклараций о соответствии пищевой продукции: (57 — Орловская область, 36 — Курская область)».

ИА “Орелград”