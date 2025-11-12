В Орле выросло количество наркопреступлений

Число таких деяний увеличилось почти наполовину.

За 9 месяцев 2025 года на территории города Орла количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 41 процент. По данным администрации областной столицы, всего за три квартала в городе было совершено 287 таких преступлений. Для сравнения, годом ранее за такой же период времени было зарегистрировано 203 наркопреступления. Отрадно, что в этом году увеличилась раскрываемость данного вида преступлений – на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она составила 65,2 процента.

«Данные статистики свидетельствуют о том, что в городе Орле сформирована целостная система мероприятий по противодействию распространению и употреблению наркотических средств и психотропных веществ, включающая все заинтересованные структуры, и ориентированная на комплексное решение проблемы наркомании (профилактика, лечение и реабилитация, противодействие)», – говорится в паспорте программы профилактики наркомании, утвержденной на днях администрацией Орла.

По мнению авторов документа, совместная деятельность позволила увеличить выявляемость лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, и стабилизировать ситуацию с распространенностью наркомании. Принятые меры помогли также повысить раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; расширить перечень профилактических мероприятий и увеличить численность молодежи, принимающей участие в антинаркотическом движении.

«Дальнейшее совершенствование борьбы с незаконным распространением и немедицинским употреблением наркотиков требует перехода на новый уровень организации межведомственного взаимодействия и качества профилактической работы, – отмечают в мэрии Орла. – Особое внимание следует уделять профилактической работе с детьми и молодежью, важным аспектом которой является правовое информирование, формирование здорового образа жизни и стойкое желание противодействовать распространению токсических, наркотических, психосодержащих и табачных веществ».

В администрации добавили, что решающее значение в профилактике наркомании среди детей и молодежи имеет развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, организация дополнительного образования, обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время и организация культурного отдыха и досуга.

ИА “Орелград”