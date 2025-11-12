Под Орлом центр соцобслуживания передал УАЗ на СВО

12.11.2025 | 15:05 Новости, СВО

Помощь бойцам оказали в подразделении по Орловскому округу.

Фото: vk.com/dszn57

Об этом рассказали в региональном Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Военнослужащий обратился с просьбой к губернатору Андрею Клычкову. Бойцам требовался автомобиль для эвакуации раненых.

Окружной центр передал для их нужд УАЗ. В свою очередь, друзья участника СВО, попросившего о помощи, помогли отремонтировать автомобиль — чтобы транспорт можно было отправить в зону спецоперации.

Известно, что машина будет использоваться на Купянском направлении, в 744 артиллерийском полку 1 танковой армии.

ИА «Орелград»


