В Орле в больнице Боткина появилась новая медтехника

Она предназначена для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Так, в учреждении появился цифровой маммограф. Другая новинка — аппарат УЗИ, который можно использовать для биопсии. Наиболее востребованы исследования молочной и предстательной желёз.

Кроме того, теперь в больнице есть современная эндоскопическая видеосистема. Она позволяет врачам понять состояние не только желудка и кишечника, но и дыхательных путей.

Напомним, ранее стало известно, что на базе этого учреждения создаётся центр ранней диагностики онкологических заболеваний. Также планируется, что больница заберёт у профильного диспансера часть пациентов, проходящих терапию.

