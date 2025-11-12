В Орле в больнице Боткина появилась новая медтехника

12.11.2025 | 16:23 Важное, Медицина, Новости

Она предназначена для ранней диагностики онкологических заболеваний.

obl1.ru

Новость сообщает «Первый областной».

Так, в учреждении появился цифровой маммограф. Другая новинка — аппарат УЗИ, который можно использовать для биопсии. Наиболее востребованы исследования молочной и предстательной желёз.

Кроме того, теперь в больнице есть современная эндоскопическая видеосистема. Она позволяет врачам понять состояние не только желудка и кишечника, но и дыхательных путей.

Напомним, ранее стало известно, что на базе этого учреждения создаётся центр ранней диагностики онкологических заболеваний. Также планируется, что больница заберёт у профильного диспансера часть пациентов, проходящих терапию.

ИА «Орелград»


