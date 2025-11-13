В Орле может подорожать проезд в общественном транспорте

Предварительно изменения поддержали на профильном комитете горсовета.

Окончательное решение примут на ближайшей сессии, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Ранее стало известно, что перевозчики предлагают поднять стоимость проезда до 39 рублей при безналичной оплате и до 42 рублей при наличном расчёте. На сегодняшнем заседании профильного комитета горсовета поддержали увеличение, но в меньших масштабах – до 33 и 36 рублей соответственно.

Также предлагается поднять стоимость муниципального льготного проездного (с 600 до 640 рублей) и дачного проездного (с 350 до 370 рублей). Все изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

ИА “Орелград”.