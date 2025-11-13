В Орле может подорожать проезд в общественном транспорте

13.11.2025 | 17:36 Важное, Новости, Транспорт

Предварительно изменения поддержали на профильном комитете горсовета.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Окончательное решение примут на ближайшей сессии, 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Ранее стало известно, что перевозчики предлагают поднять стоимость проезда до 39 рублей при безналичной оплате и до 42 рублей при наличном расчёте. На сегодняшнем заседании профильного комитета горсовета поддержали увеличение, но в меньших масштабах – до 33 и 36 рублей соответственно.

Также предлагается поднять стоимость муниципального льготного проездного (с 600 до 640 рублей) и дачного проездного (с 350 до 370 рублей). Все изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

ИА “Орелград”.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU