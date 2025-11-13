Молодым семьям поставили новый барьер для получения жилья

Обязательным стал ценз времени проживания на территории Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в паспорт государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Важное изменение внесено в ту часть программы, которая регламентирует условия предоставления мер соцподдержки молодым семьям. Согласно первоначальной редакции, участником указанной подпрограммы могла быть молодая семья, в том числе имеющая одного и более детей, где один из супругов может и не являться гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, гражданина РФ, и одного и более детей.

Согласно внесенным поправкам участником подпрограммы теперь может быть молодая семья, в которой оба супруга (или один родитель в неполной семье) постоянно проживают на территории Орловской области не менее 5 лет. Указанный срок исчисляется на день признания такой семьи нуждающейся в жилом помещении. Таким образом, вводится своего рода возрастной ценз, который для какой-то части молодых семей вполне может оказаться непреодолимым барьером.

Возраст супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты не должен превышать 35 лет. Напомним, что власти не оплачивают участникам программы жилье полностью. Обязательным условием является наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для того чтобы стать участником подпрограммы, молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства заявление по типовой форме. Бюджетные средства можно тратить на частичную оплату покупки или строительства жилья, в том числе на внесение последнего платежа в счет уплаты паевого взноса или на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, включая ипотечные.

Также средства социальной выплаты разрешено тратить на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение молодой семьей жилья экономического класса на первичном рынке и на оплату цены договора участия в долевом строительстве. Социальную выплату запрещено использовать на приобретение жилья у близких родственников: супругов, дедушек и бабушек, родителей, в том числе усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер и т.д.

ИА “Орелград”