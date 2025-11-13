Нормативы расходов на чиновников превысили на Орловщине

На превышении норм попались четыре муниципальных образования.

Департамент финансов Орловской области провел плановый мониторинг исполнения обязательств, возникающих из соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. Речь идет о контроле за районами, муниципальным округом и городами, которые получают дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. Отчет приведен за 9 месяцев 2025 года.

Из него следует, что по состоянию на 1 октября 2025 года в четырех муниципальных образованиях – Орле, Орловском муниципальном округе, Колпнянском и Шаблыкинском районах, оказались превышены плановые показатели нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Нормативы на 2025 год были утверждены ранее постановлением правительства Орловской области. Для каждого муниципального образования установлены свои собственные нормативы.

Также муниципальными образованиями были приняты обязательства по реализации в текущем финансовом году «дорожной карты» по погашению просроченной кредиторской задолженности своих консолидированных бюджетов. В Малоархангельском и Новодеревеньковском районах, а также в городе Орле объемы просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября 2025 года превысили показатели, установленные «дорожными картами».

В семи муниципальных районах (Глазуновский, Знаменский, Корсаковский, Малоархангельский, Троснянский, Хотынецкий и Шаблыкинский) и городе Орле не исполнены обязательства по отсутствию по состоянию на 1 октября 2025 года просроченной кредиторской задолженности их бюджетов. В том числе допущены долги в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также на обеспечение мер социальной поддержки граждан.

Говорится в отчете и о том, что по итогам трех кварталов 2025 года не выполнены обязательства по реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Орла. В то же время в 16 муниципальных образованиях (город Ливны, город Мценск, Болховский, Верховский, Дмитровский, Должанский, Залегощенский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Мценский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Урицкий районы) подобные обязательства исполнены в полном объеме.

К нарушителям могут быть применены меры ответственности в виде снижения объема дотации на очередной финансовый год. Это означает, что муниципалитетам-нарушителям на будущий год правительство региона может выделить чуть меньше средств, чем предполагалось изначально.

ИА “Орелград”