На Орловщине сахарный завод уличили в нарушении лицензирования

Вопросы возникли к погрузочно-разгрузочной деятельности предприятия.

Орловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности, а объектом проверки стал Залегощенский сахарный завод. В результате прокурорские работники выявили нарушения. Сообщается, что завод «осуществлял погрузочно-разгрузочные работы опасных грузов на железнодорожном пути, имеющем уклон, что прямо запрещено правилами безопасности».

Кроме того, уточнили в Орловской транспортной прокуратуре, на месте проведения работ на момент проверки не имелось необходимых средств пожаротушения, что создавало угрозу возникновения и распространения пожара. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении сахарного завода дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Административные материалы в отношении предприятия рассмотрел мировой суд. Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на должностных лиц – в размере двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – в размере ста тысяч рублей. В данном случае постановлением мирового судьи сахарный завод был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

По данным департамента сельского хозяйства Орловской области, сахарные заводы региона произвели более 200 тысяч тонн сахара из свеклы урожая 2025 года. Приемку и переработку сахарной свеклы осуществляют четыре предприятия. Всего в регионе в текущем сезоне переработано 1528,3 тысячи тонн сладкого корнеплода. «Посевная площадь под сахарной свеклой в 2025 году составила 66 тысячи га, что на 4,2 тысячи га больше, чем в 2024 году. Накопано 2239 тысячи тонн сахарной свеклы. Работа по уборке и переработке сахарной свеклы продолжается», – уточнили в пресс-службе губернатора.

ИА “Орелград”