В Орле усилят меры безопасности на водоемах

Мэрия запускает традиционную профилактическую акцию.

Мэр города Орла Юрий Парахин распорядился о проведении профилактической акции «Безопасный лед». Она проводится ежегодно в целях обеспечения безопасности граждан, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах областной столицы. В этом году профилактическая акция «Безопасный лед» на территории города Орла проводится в период с 15 ноября по 15 декабря. Градоначальник также утвердил план ее проведения.

Прежде всего, в рамках акции в городе установят запрещающие знаки «Переход по льду запрещен». На берегах также появятся информационные стенды о мерах безопасности на льду. Мэр Юрий Парахин распорядился обеспечить своевременное восстановление знаков в случае их порчи и утраты. В областной столице будет проводиться постоянный мониторинг мест массового выхода людей на лед, переходов по льду в местах зимнего отдыха и рыбалки на водных объектах.

Собранная информация будет аккумулироваться и анализироваться в управлении по безопасности администрации города Орла. По традиции предусмотрено проведение совместных рейдов, в которых примут участие сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и УМВД России по городу Орлу. Сводные группы будут патрулировать водные объекты «с целью предупреждения происшествий в период ледостава». Традиционно подготовят и наглядные информационные материалы.

Памятки выпустят как в электронном виде, так и на бумаге. Они расскажут горожанам о правилах поведения на водоемах в осенне-зимний период, об оказании первой помощи терпящим бедствие на льду, о состоянии ледового покрова, об угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду. Подобная информация будет публиковаться в СМИ и на официальном сайте администрации города Орла.

А бумажные памятки появятся в общественном транспорте, торговых центрах и предприятиях общепита. Планом также предусмотрено проведение в учреждениях образования и культуры занятий, бесед и инструктажей по мерам безопасности на водоемах города, особенно в период зимних и весенних каникул, размещение стендов и классных уголков, проведение инструктажей с работающим населением и раздача местным жителям памяток.

ИА “Орелград”