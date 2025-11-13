“ТБанк” даст Орлу кредит

13.11.2025 | 6:51 Новости, Экономика

Под 19,66%.

ИА “Орелград”

Услуги по предоставлению кредитных ресурсов потребовались на погашение муниципальных долговых обязательств или финансирование дефицита бюджета города. Всего на электронный аукцион было подано три заявки. Орел был готов взять кредит под 21%. Конкуренция помогла снизить нагрузку.

Контракт между администрацией Орла и АО «ТБАНК» заключен 12 ноября, указано в ЕИС “Закупки”. Орел получил невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 192 745 883 рубля на срок до 365 дней.  Цена контракта – 37 893 937 рублей 1 копейка. Таково будет вознаграждение кредитной организации.

ИА “Орелград”


