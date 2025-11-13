Орловцам предложили написать налоговый диктант

Всероссийское испытание проходит уже в четвертый раз.

До 20 ноября жители Орловской области могут принять участие в IV Всероссийском налоговом диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей». Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС. Желающие могут не только проверить свою собственную налоговую грамотность, но и узнать что-то новое для себя о налогах. Для этого необходимо пройти онлайн-тестирование базового или продвинутого уровня сложности на официальном сайте акции.

«Также в этом году в программу диктанта вошел специальный блок, посвященный 35-летнему юбилею Федеральной налоговой службы, – добавили в пресс-службе Управления ФНС по Орловской области. – По итогам диктанта участники получат электронные именные документы: прошедшие базовый уровень или набравшие менее 90 баллов из 100 на продвинутом уровне – сертификаты, показавшие высокие результаты от 90 баллов из 100 на продвинутом уровне или ответившим на вопросы к 35-летию ФНС России – дипломы. Итоги IV Налогового диктанта будут подведены 21 ноября – в День работников налоговых органов».

Напомним, что 7 ноября прошел «Большой этнографический диктант 2025», организатором которого выступил Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. В нем приняли участие 165 человек. Интересно, что 40 процентов от общего количества участников составили студенты Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, а именно Института естественных наук и биотехнологии.

«Студенты участвовали в этой акции под руководством доцента кафедры географии, экологии и общей биологии, кандидата географических наук Лилии Барановой-Шишковой и кандидата педагогических наук Анны Сараевой, сообщили в ОГУ имени Тургенева. – Диктант длился полтора часа, в качестве приятного подарка участникам вручили на память ручки с логотипом БЭД 2025. Среди заданий диктанта были довольно замысловатые вопросы».

Возрастное ограничение: 0+

ИА “Орелград”