В Орле начали обучать противодействию интернет-махинациям

Специальный обучающий курс запустили в Орловском госуниверситете.

В ОГУ имени Тургенева стартовало обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий». Как пояснили в опорном вузе, в качестве лекторов выступят доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права и процесса юридического института ОГУ Юлия Быстрова и следователь по особо важным делам 3-го отдела СУ СК РФ по Орловской области Евгений Лобанов.

«Программа направлена на развитие у специалистов навыков эффективного оперирования административно-правовыми понятиями и категориями, анализа юридических фактов в сфере административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения с использованием информационно-коммуникационных технологий», – пояснили в Орловском госуниверситете.

Объем курса составляет 52 учебных часа, обучение завершится в конце ноября. За это время слушатели получат знания по правовой экспертизе нормативных и индивидуальных правовых актов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Также их обучат квалифицированному предоставлению консультаций и постановке корректных вопросов, необходимых для привлечения лиц к ответственности, добавили в ОГУ.

Тем временем пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила, что в текущем году только в отделе полиции № 2 по Заводскому району города Орла возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с различными видами мошеннических действий, в том числе и с использованием информационных технологий. Дистанционные мошенничества остаются актуальной и острой проблемой, отметили в ведомстве.

«Злоумышленники осуществляют телефонный звонок якобы из банка, в том числе с помощью мессенджеров, представляются сотрудниками силовых структур, – уточнили в пресс-службе УМВД. – Особо можно отметить распространение таких способов дистанционных мошенничеств, где злоумышленники, для своей маскировки, использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям (современные технологии позволяют это делать)».

Полиция в очередной раз призывает жителей города Орла к усилению бдительности и осторожности. При звонке от неизвестных правоохранители рекомендуют: не перезванивать на подозрительный номер; не сообщать реквизиты банковской карты; не производить манипуляций при помощи банкомата; самостоятельно проверить исправность карты или получить консультацию в банке; не разговаривать с мошенниками и положить трубку; никому не передавать денежные средства; не выполнять операций по переводу денежных средств.

