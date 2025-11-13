В Ливнах на иностранцев завели девять административных дел

При этом преступления иностранные граждане не совершали.

В администрации города Ливны состоялось еженедельное рабочее совещание с руководителями отраслевых органов и структурных подразделений, предприятий и организаций. Провел его глава города Сергей Трубицин. Как пояснили в администрации Ливен, участники обсудили, в том числе, миграционную ситуации. Доклад по данному вопросу представила начальник отдела по вопросам миграции МО МВД РФ «Ливенский» Лариса Лохматова.

«Оперативными службами МО МВД России «Ливенский» с участием сотрудников отдела по вопросам миграции и управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области проводятся проверки соблюдения правил миграционного законодательства иностранными гражданами и гражданами РФ», – рассказала она. По ее словам, за 10 месяцев текущего года за нарушение миграционного законодательства было оставлено 9 административных протоколов в отношении иностранных граждан.

«На территории города нарушителей миграционного законодательства не выявлено, – подчеркнула Лариса Лохматова. – Все протоколы составлены на граждан, пребывающих на территории Ливенского района. Из числа иностранных граждан, прибывших в Ливны с целью трудоустройства, 27 человек работают по трудовым договорам, по патентам – 757 человек. Зарегистрированы по месту жительства и проживают в городе на сегодняшний день 21 человек. Преступлений, совершенных иностранными гражданами, в текущем году не зарегистрировано».

Лариса Лохматова добавила, что за 10 месяцев 2025 года возглавляемым ею отделом было выдано 2696 паспортов гражданина Российской Федерации и 537 загранпаспортов. За этот же период времени в Ливнах и Ливенском районе было зарегистрировано по месту жительства, месту пребывания и снято с регистрационного учета 3811 человек. На миграционный учет сотрудники отдела поставили 1254 человек.

ИА “Орелград”