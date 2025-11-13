Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА

13.11.2025 | 10:37 Важное, Новости, СВО

«Часть осколков попала на территорию жилого сектора», – указал Андрей Клычков.

Фото: портал Орловской области

Губернатор высказался на эту тему в социальных сетях.

«Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет», – написал Клычков.

Также он отметил, что инфраструктурные объекты и учреждения Орла продолжают работать в штатном режиме. В свою очередь, на местах происшествий выполняют свои задачи сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.

Глава Орловского муниципального округа Александр Черных уточнил, что жилые дома и объекты частной собственности повреждены «в Болховском микрорайоне деревне Жилина».

Для оперативного решения вопросов создана комиссия по осмотру повреждений и составлению актов. Она работает на месте, в деревне Жилина, на улице Естина, между домами №4 и №11.

«Просим жителей соблюдать спокойствие и осторожность, воздержаться от посещения пострадавшего района без острой необходимости», – добавил глава округа.

При необходимости можно обратиться на телефон Единой диспетчерской службы муниципального образования – 8 (4862) 41-69-09.

Согласно официальным данным Минобороны России, этой ночью, с 23 часов 12 ноября до 8 часов 13 ноября, над Орловской областью перехватили и уничтожили 6 БПЛА врага.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU