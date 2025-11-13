Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА

«Часть осколков попала на территорию жилого сектора», – указал Андрей Клычков.

Губернатор высказался на эту тему в социальных сетях.

«Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет», – написал Клычков.

Также он отметил, что инфраструктурные объекты и учреждения Орла продолжают работать в штатном режиме. В свою очередь, на местах происшествий выполняют свои задачи сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.

Глава Орловского муниципального округа Александр Черных уточнил, что жилые дома и объекты частной собственности повреждены «в Болховском микрорайоне деревне Жилина».

Для оперативного решения вопросов создана комиссия по осмотру повреждений и составлению актов. Она работает на месте, в деревне Жилина, на улице Естина, между домами №4 и №11.

«Просим жителей соблюдать спокойствие и осторожность, воздержаться от посещения пострадавшего района без острой необходимости», – добавил глава округа.

При необходимости можно обратиться на телефон Единой диспетчерской службы муниципального образования – 8 (4862) 41-69-09.

Согласно официальным данным Минобороны России, этой ночью, с 23 часов 12 ноября до 8 часов 13 ноября, над Орловской областью перехватили и уничтожили 6 БПЛА врага.

ИА «Орелград»